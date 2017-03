Ungarn baut neuen Elektrozaun gegen Flüchtlinge

Ungarn begann an seiner Südgrenze mit dem Bau eines neuen High-Tech-Elektrozauns.

An den südlichen Grenzen Ungarns wurde mit der Errichtung eines mit modernster Technologie ausgestatteten neuen Grenzzauns begonnen.

Informationen zufolge, auf welche sich die Nachrichtenagentur Reuters beruft, wird der stahlverstärkte Grenzzaun jedem, der ihn berührt, einen „milden“ Stromschlag verpassen. Der neue Grenzzaun wird ebenfalls mit Temperatursensoren, Kameras und Lautsprecheranlagen zur Ansage in etlichen Sprachen formulierter Anweisungen ausgestattet sein.

Ungarn gibt rund 1 Mrd. Euro aus, um Flüchtlinge abzuwehren

Obwohl bisher nur 10 von den insgesamt 140 Kilometern des neuen Grenzzauns erstellt worden sind, merken ungarische Amtsträger an, der (gesamte) neue Zaun werde unter Einsatz hauptsächlich 700 zur Arbeit abkommandierter Gefängnisinsassen und mit Kosten von 123 Mio. Euro innerhalb von zwei Monaten errichtet werden.

Janos Lazar, Personalchef des ungarischen Premierministers Viktor Orbán, erklärte am vergangenen Donnerstag (02 März 2017), die gesamten Kosten für die Bewachung der Grenzen nebst den polizeilichen Patrouillen und Passage-Zonen tangiere 1 Mrd. Euro. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass Ungarn bereits seit 2015 einen Drahtzaun errichtet hatte um damit Immigranten und Flüchtlinge an der Ein- / Durchreise zu hindern bzw. allgemein die rechtswidrige Überschreitung seiner Grenzen zu unterbinden.

(Quelle: dikaiologitika.gr)