Griechenland sollte in Wirklichkeit gar nicht geholfen werden

Der IWF und Poul Thomsen wollten Griechenland offensichtlich bewusst zu einer Schuldenkolonie mit spottbilligen Arbeitskräften für internationale Investoren machen.

Auf Twitter erfolgte vorgestern (13 Februar 2017) eine Bomben-Enthüllung bezüglich der arglistigen Machenschaften der wirtschaftlichen Mörder des Internationalen Währungsfonds (IWF) gegen Griechenland:

Es wurde ein geheimer Bericht eingestellt, den am 04 Mai 2010 der damalige Chef-Ökonom des IWF, Olivier Blanchard, erstellt hatte und in dem die Warnung enthalten war, dass das griechische Rettungsprogramm (sprich das damals von der unterwürfigen PASOK-Regierung unterzeichnete Memorandum) wegen des geforderten Niveaus fiskalischer Angleichung sehr ernsthafte Gefahren beinhaltet und sogar auch im Fall der völligen Einhaltung schnell von seinem Kurs abzukommen vermag.

Thomsen und seine „Clique“ in Griechenland sind irreversibel bloßgestellt

In der Essenz warnte Olivier Blanchard vor der Gefahr, dass wegen der abrupten signifikanten Schrumpfung, welche die in dem Programm umfassten Austeritäts-Maßnahmen von beispielloser Strenge bei dem Bruttoinlandsprodukt Griechenlands verursachen würden, die gesetzten überoptimistischen fiskalischen Zielvorgaben nicht erzielt werden. Was schließlich auch geschah und das griechische BIP in einen Rückgang um 25%, über 1.300.000 griechische Bürger in die Langzeitarbeitslosigkeit und die öffentliche Verschuldung des Landes in schwindelerregende Höhen trieb!

Das an Poul Thomsen gerichtete explosive Dokument wurde Ende Januar während der Dauer einer internationalen Wirtschafts-Tagung des kanadischen Think Tank „Centre for International Governance Innovation“ von dem Wirtschaftsprofessor Paul Blustein präsentiert. Diese Enthüllung „verbrennt“ Poul Thomson und stellt seine Mitarbeiter und seine „Unterstützer“ in Griechenland, sprich ehemalige Minister der Regierungen der PASOK und der Nea Dimokratia, irreparabel bloß, da sie zeigt, dass ihrem … „Kompagnon“ in der Zerstörung des Landes von Anfang an die äußerst fatalen Auswirkungen des Memorandums auf die griechische Wirtschaft bekannt waren.

Memorandum sollte Griechenland zu einer Schuldenkolonie machen

Poul Thomson tat jedoch so, als ob er nichts wisse – offensichtlich, weil sowohl der IWF, aber auch er selbst in Wirklichkeit Griechenland gar nicht helfen, sondern mittels des Memorandums in die beständige Unterentwicklung, Armut und Verelendung führen wollten, damit es in eine nutzbare Schuldenkolonie verwandelt wird und die meisten seiner Bürger zu … Bedürftigen werden, die (sogenannten) internationalen Großinvestoren fortan leicht als spottbillige Arbeitskräfte anzubieten waren.

Als Professor Paul Blustein den explosiven Bericht an das Licht der Öffentlichkeit brachte, fasste er die Situation folgendermaßen zusammen: „Olivier Blanchard warnte, die Austerität könne sogar auch bei wortwörtlicher Umsetzung (des Programms bzw. Memorandums) schief gehen.“ Selbiger enthüllte außerdem, dass 2010 der damalige IWF-Direktor Dominique Strauss-Kahn eine Umstrukturierung der griechischen Verschuldung zum Thema stellte, Jean-Claude Trichet (damals Leiter der Europäischen Zentralbank) jedoch „Nein“ sagte.

Auf Twitter die konkrete „Indiskretion“ kommentierend führte Olivier Blanchard (sinngemäß) an: „Ich habe den Bericht nicht ‚durchsickern‘ lassen, bin jedoch auch nicht sehr traurig, dass es geschah 🙂 Es sind 7 Jahre verstrichen und es existiert immer noch kein klarer / realistischer Plan.„

(Quelle: ddikaiologitika.gr, Autor: Jorgos Palaitsakis)