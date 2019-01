Angela Merkel warnt wegen Griechenlands Öffnung nach China und betont, Ziel der Gespräche der EU mit Peking müsse eine Harmonie sein, die alle Beteiligten begünstigt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel schickte eine indirekte Botschaft an Griechenland und andere europäische Länder, die eine bilaterale Stimulierung ihrer Investitions- und Handelsbeziehungen zu China verfolgen, und betonte dabei, die Europäische Union schulde, als ein einheitlicher Block Gespräche mit China zu führen.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken wert, dass Athen Mitte Juni 2017 die EU-Resolution bei dem Rat für Menschrechte der Vereinigten Nationen in Zusammenhang mit den in China existierenden einschlägigen Programmen „eingefroren“ hatte (siehe auch Athen blockiert EU-Resolution zu Menschenrechten in China).

Auch Deutschlands Wirtschaft profitiert vom Handel mit China

In einem an die deutsche Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ gegebenen Interview hinsichtlich des „politischen Drucks“ gefragt, den China mittels seiner Investitionen auf „wirtschaftlich schwächere Länder wie Griechenland“ ausübe, erklärte Frau Merkel sich ganz klar skeptisch: „Was Sie da beschrieben, gibt mir zu denken. Die gegenseitigen Abhängigkeiten nehmen zu und das Gleichgewicht verlagert sich kontinuierlich„, führt die Kanzlerin an und ergänzte: „Europa muss hart arbeiten, damit es seinen Einfluss schützt, und allem voran muss es mit einer Stimme mit China sprechen„.

Im Weiteren gestand Frau Merkel allerdings ein, auch Teile der deutschen Wirtschaft basieren auf dem Handel mit China, betonte jedoch, Ziel der Gespräche mit Peking müsse eine „Harmonie“ sein, die alle Beteiligten begünstige. In diesem Rahmen unterstrich sie, China müsse seinen Markt mehr für europäische Unternehmen öffnen, während sie andererseits nicht die Möglichkeit ausschloss, dass für die Sicherheit des alten Kontinents die ausländischen Investitionen in bestimmten Branchen, denen strategische Bedeutung zugemessen wird, verboten oder eingeschränkt werden.

Griechenland strebt aktiv an, Kapital aus China anzuziehen

Jedenfalls ist es eine Tatsache, dass Griechenland aktiv chinesisches Kapital anzuziehen anstrebt und von dem chinesischen Investitionsprogramm „Eine Zone, Ein Weg“ zu profitieren versucht, das die Erstellung von Handels-Infrastrukturen vorsieht, die Ostasien per Land und Wasser mit dem Nahen Osten und dem Westen verbinden werden.

(Quelle: eleftherostypos.gr)

Was die seitens der EU monierte Situation bezüglich der (Miss-) Achtung der Menschenrechte in China betrifft, wurde aus Peking gekontert, „für China besteht die wichtigste und dringendste Menschenrechtsfrage in der Verbesserung des Lebensstandards der Bevölkerung, was nach einer stabilen Gesellschaftsordnung verlangt, die mit einigen Beschränkungen einhergeht„: Experten begrüßen Griechenlands Blockade der EU-Erklärung zu Chinas Menschenrechtslage