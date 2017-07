EVOL legt sich mit Lidl in Griechenland an

Der Molkereibetrieb EVOL unterbrach aus Protest gegen die Produktpolitik der Lidl in Griechenland die Kooperation mit dem Discounter.

In Griechenland schritt der genossenschaftliche Molkereibetrieb EVOL zu einer Unterbrechung der Kooperation mit der Lidl-Kette, während gleichzeitig die angeschlossenen Erzeuger Blockaden gegen Ladengeschäfte in Volos und Larisa planen.

Im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung in den Geschäftsräumen des Betriebs am 12 Juli 2017, an der Viehzüchter, Landwirte, aber auch Mitglieder und Beschäftigte der Landwirtschaftsgenossenschaft (EAS) Volos teilnahmen, wurde eine Reihe von Reaktionen beschlossen, die Proteste bei den Geschäften der Kette sowie auch die Schaffung einer „Bewegung“ gegen den mächtigen Discounter umfassen.

Lidl beruft sich auf das Unternehmensmodell

Der Grund, aus dem die Erzeuger und im weiteren Sinn der genossenschaftliche Molkereibetrieb reagieren, ist, dass – wie sie vertreten – die Kette (Lidl) sich weigert, die Anzahl der in ihren Regalen angebotenen Produkte (Codes) der EVOL zu erhöhen. Wie eine einschlägige Bekanntmachung der EVOL anführt, „verlangen wir nicht, dass sie unsere Produkte promoten, sondern einfach nur den Konsumenten die Option bieten, auszuwählen„. (Hierzu sei angemerkt, dass von den insgesamt 55 Produkt-Codes der EVOL – ausgenommen der sogenannten Theken-Produkte – bei Lidl 8 Produkte angeboten werden.)

Was die Position der Kette betrifft, vertreten der Lidl nahestehende Quellen im Gespräch mit der „Naftemporiki“, es habe einen Besuch eines Mitglieds der Unternehmensleitung und eines Einkaufsdirektors am Sitz des Molkereibetrieb gegeben. Ebenfalls führen sie an, dass seit dem 07 Juli 20217 „die EVOL einseitig die Lieferungen von Produkten an unsere Läden einstellte, ohne dass der Zyklus der Unterredungen vollendet worden ist„. Die selben Quellen erklären:

„Auf Basis des unternehmerischen Modells schreitet die (Lidl-) Kette zur Vorauswahl von Hausmarken- und Marken-Produkten aus allen in ihren Läden beherbergten Basiskategorien. In der Gesamtheit ihrer Produkte bietet sie gerade einmal 1.600 Codes an, gegenüber den 5.000 – 6.000 Codes, die andere Ketten anbieten. In diesem Moment werden in unserem ständigen Sortiment 8 EVOL-Produkte angeboten. Jedoch ist von den beiden Marken-Milchprodukten das 1 von EVOL, von den beiden Marken-Kakaoprodukten ist das 1 von EVOL und von den 6 Marken-Weißkäsecodes sind 3 von EVOL. Weiter haben wir der EVOL zusätzliche Kooperationsaktivitäten im Programm der Promotionsaktivitäten vorgeschlagen (zusätzlich zu denen für unser ständiges Sortiment).„

Die Seite der Lidl betont ebenfalls, „wir streben die stabile und rechtmäßige Kooperation mit der EVOL an. Aus der Region Thessaliens – Magnesiens arbeiten wir mit 12 lokalen Lieferanten zusammen. Es ist offensichtlich, dass wir von unserer Seite die Tür der Kommunikation und des Dialogs immer offen halten.„

(Quelle: naftemporiki.gr)

Genossenschaft macht gegen Lidl mobil

Von Seite der EVOL lautet es dagegen: „Sie kommen in unser Land, nehmen Aktivitäten auf, fahren Gewinne ein und verschmähen die lokalen Produkte. Sie haben 3.000 Produkte in ihren Regalen und platzieren nicht 50 lokale Produkte.“ Weiter führt die Genossenschaft in einer einschlägigen Bekanntmachung an:

„Sie wollen uns nur als Kunden und verschmähen unsere minimalen lokalen Produkte. Das werden die Konsumenten des thessalischen Raums niemals verzeihen. Die Landwirte und Viehzüchter bekundeten ihre Verärgerung mit dem Ruf ‚Es reicht, es geht nicht an, dass dieses Land mit seinem Schweiß und Blut bezahlt und die Deutschen die Früchte seiner Mühe aussaugen‘.

Der Kampf wird beständig sein, wir werden nicht einhalten. Wir werden jeden Tag auf den Barrikaden sein. Unsere Stimme wird im ganzen Land gehört werden und es wird eine Bewegung gegen die deutschen Interessen unterliegenden LIDL-Supermärkte geben, die jeden Tag wachsen werden wird. Wir wollen keine privilegierte Behandlung, wir wollen, dass die Konsumenten wählen können.

Solche Ketten wollen wir nicht in unserem Land. Sie sollen aus unserem Land verschwinden. Sie sollen sich sicher sein, dass sie die Stimme der Landwirte mit dieser Forderung sehr bald an ihrer eigenen Haut wahrnehmen werden. Dieses Land erträgt die Unterjochung nicht.

Wir möchten, dass das Publikum der Verbraucher unserem Aufruf entspricht. Wir sind uns sicher, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Unser Kampf wird alltäglich sein und wir werden bald das Datum für die Blockade der Läden sowohl in Volos als auch in Larisa mit unseren Landwirtschaftsmaschinen, den Beschäftigten und den Verbrauchern und mit unseren griechischen Tieren (Schafen, Ziegen, Kühen) bekannt geben.„

(Quelle: ikaiologitika.gr)