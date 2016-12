Griechenland und der böse Deutsche

Der böse Deutsche, den man in Griechenland zu hassen verehrt.

Schäuble wundert sich, dass Athen nicht begreift, dass außer seiner (Schäubles) Hartnäckigkeit auch noch etwas anderes daran schuld ist, dass Griechenland sich immer noch in einer Krise befindet. Und er hat Recht. Vielleicht ist es an der Zeit, zu begreifen, dass nicht der Deutsche unser Problem ist und unser Problem wir selbst sind …

Wolfgang Schäuble wundert sich, dass die griechische Regierung meint, weil er auf deren großzügigen Gesten an die Rentner und Inselbewohner reagierte, Griechenland nicht zu mögen und ihm schaden zu wollen. In einem Interview an „Die Zeit“ wundert er sich, dass die – ich nehme an derzeitige, aber auch vorherige – Regierung nicht zu begreifen vermag, dass es an etwas anderem außer seiner Hartnäckigkeit liegt, keine großen Sprünge machen zu sollen, solange wir uns immer noch tief in unserer Krise befinden.

Griechenland versteckte sich lange genug hinter seinem kleinen Finger

Schäuble zeigt uns die anderen Länder, Irland, Portugal, Spanien und Zypern, die sich daran hielten, die das auch von ihnen vereinbarte und unterschriebene Programm buchstäblich einhielten und deren Wirtschaft sich nun „zum Teil steil“ entwickelt. Griechenland dagegen „befindet sich im dritten Programm und ohne die Milliardenhilfe wäre es schon lange bankrott. Dann hätten die griechischen Bürger noch sehr viel mehr gelitten„, merkte er an und meinte charakteristisch: „Wenn wir die Regeln nicht einhalten, wird die Eurozone zerfallen.„

Und wir wiederum, die wir gegen alle Regeln allergisch sind – angefangen davon, unseren Müll nicht auf Mülldeponien zu vergraben und dafür jeden Tag Geldstrafen aufgebrummt zu bekommen, bis hin, zu parken und zu rauchen wo wir wollen – regen uns über den deutschen Finanzminister auf und beharren darauf, dieser sei an all unseren Leiden schuld. Und trotzdem werde ich unbeschwert (und in Kenntnis der … Konsequenzen) sagen, dass jedes seiner Worte von Logik gekennzeichnet ist. Gesundem Menschenverstand. Common sense.

Das Griechenland des „ich zahle nicht„, des „ich gehe mit 45 und 50 in Pension und arbeite anderswo weiter„, des „ich lebe über meine Verhältnisse„, kann nicht und hat nicht das Recht, diesen Menschen für ein Programm zu unseren Ausgang aus einer Krise verantwortlich zu machen, die wir selbst verursachten. Dieses Märchen hat lange genug gedauert. Wir haben uns lange genug hinter unserem kleinen Finger versteckt. Wir probierten es mit Nützlichen und Taugenichtsen, zogen letztere vor, weil sie uns zärtlich die Ohren streichelten.

Die Rechten setzten linke Politiken und die Linken rechte Politiken um, um es sich alle nicht mit uns zu verderben. Sie machten auf sich selbst zugeschnittene Steuergesetze. Hinter jeder nachts im Parlament ratifizierten Novelle befindet sich die Fotografie irgend eines Begünstigten. Beispielsweise hat die Schnellstraße Athen – Korinth unzählige verstrickte und korrupte Bauernfürsten reich gemacht, die selbst bis heute beim Anblick von Geld wie unersättliche Hunde lechzen.

Griechenland ist am Ende. Ein Spielplatz nur für alle, die rechtzeitig schafften, hier und im Ausland Vermögen anzuhäufen, und einige Wenige, die sich mit Würde und aus uneigennütziger Liebe zu dem Land widersetzen.

Die gefährlichste Clique, die Griechenland je regierte

Als die Kapitalverkehrskontrollen verhängt wurden, sah ich um mich herum verzweifelte Gesichter. Menschen, die sich schwarz ärgerten, nicht geschafft zu haben, Geld ins Ausland zu schaffen. Die selbst im Schlaf in Panik gerieten. Die wirklich in Seele und Geist Reichen ertrugen mit Würde auch diese Entgleisung – geschaffen von der gefährlichsten Clique, die je dieses Land regierte. Jener, die ihren Aufstieg an die Macht denen verdankt, die sie beschuldigt, Griechenland geplündert zu haben. Die meisten von ihnen beherbergt sie in ihrer Partei, sie gab ihnen auch Geschäftsbereiche. Folglich hat sie denen dankbar zu sein, „die das Land zerstörten„, anderenfalls wäre sie nicht in den Genuss der Freude gekommen, heute an der Regierung zu sein. Eine Freude, die in ihren Gesichtern strahlt.

Schäuble hat Recht. Wie viel Geld werden sie uns noch leihen, während wir sie obendrein beschimpfen werden? Was würden wohl all jene sagen, die ihm und Frau Merkel „haut ab“ zurufen, wenn sie uns pleite gehen lassen hätte? Dass sie die Wiege der Kultur in den Abgrund stürzen ließen? Sind wir noch richtig im Kopf?

Natürlich nicht. Wie auch, wenn wir immer noch glauben, Deutschland bereicherte und bereichere sich an unserem Rettungsprogramm? Aber auch selbst, wenn es so wäre, was hat das zu sagen? Dass sie uns umsonst Geld zu leihen sich nicht dafür zu interessieren gehabt hätten, ob wir den Kredit abzahlen können werden? Gibt es einen solchen Kreditgeber, der uns unbekannt ist? Werden wir ihnen vorwerfen, sie haben uns in die Krise geführt? Dass sie zügel- und bedenkenlos ganze Heere von Nichtsnutzen auf dem öffentlichen Sektor einstellten? Dass sie allen Griechen beibrachten, von geliehenem Geld zu leben?

Schäuble ist vielleicht die einzige Stimme der Vernunft

Schäuble hat Recht. Wir erachten, die Austeritäts-Politik sei falsch und die Deutschen haben uns in diese gedrängt, weil jene sie umsetzten und sie dort funktionierte. Hier eröffnet sich tatsächlich eine riesige und interessante wirtschaftspolitische Diskussion. Nämlich ob wirklich die Austerität die die richtige Medizin ist oder Obamas Rezept, Geld auf den Markt zu werfen und dem Zusammenbruch der Banken zuvorzukommen, besser ist. Bevor wir sie jedoch führen, haben wir zuerst die grundsätzlichen Dinge in Ordnung zu bringen.

Der Zwischenfall mit der außerordentlichen Beihilfe für die Rentner, noch bevor wirklich Geld in der Kasse zu sehen ist, zeigt, wie oberflächlich und gefährlich wir in der Handhabung ernsthafter wirtschaftlicher Angelegenheiten sind. Er zeigt, dass wir wieder bereit sind, links und rechts Geld zu verschleudern zu beginnen anstatt uns an die Arbeit zu begeben und umgehend radikale, tiefe Reformen zur Umsetzung zu bringen. Welcher logische Mensch vermag uns zu vertrauen? Sie werden uns keine weiteren Gelder leihen. Und wir werden auch keine ernsthaften Investoren in einem Land mit politischer Instabilität und sich bei jedem Neumond ändernden Steuergesetzen zu sehen bekommen.

Die Mär, Europa werde den Bach hinuntergehen, wenn Griechenland ausscheidet, gilt nicht mehr. Ein ganzes Britannien scheidet aus und die EU wird, selbst wenn ihm auch andere (Länder) folgen sollten, aufrecht bleiben. Mit weniger – und speziell problematischen – Mitgliedern wird sie sogar noch besser auf ihren beiden Beinen stehen werden. Es ist also an der Zeit, wahrzunehmen, dass nicht Schäuble unser Problem ist. Vielleicht ist er sogar die einzige zu Gehör kommende vernünftige Stimme. Unser Problem sind wir selbst.

(Quelle: protagon.gr, Autor: Christos Michailidis)